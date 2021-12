Meteo venerdì: nuovo affondo artico, con altro maltempo ed altra neve. Ecco dove (Di venerdì 10 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La perturbazione giunta sull’Italia il giorno dell’Immacolata a partire dal Nordovest si attarderà fino a venerdì mattina sulle regioni del basso Tirreno, ma sarà seguita a breve distanza da una nuova perturbazione che rapidamente conquisterà buona parte d’Italia. Anche questa sarà pilotata da una profonda depressione sulle Isole britanniche e sospinta da aria fredda di origine artica che irromperà sul Mediterraneo centrale che formerà una profonda depressione intorno all’Italia. Ne conseguirà un peggioramento sin dalle prime ore della giornata sulle Alpi occidentali, dove tornerà a nevicare. Non sembra però intenzionato a determinare un peggioramento generalizzato al Nord, ad eccezione di Liguria orientale e bassa Val Padana. Ma piuttosto sfilerà velocemente verso il Centro-Sud con ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La perturbazione giunta sull’Italia il giorno dell’Immacolata a partire dal Norst si attarderà fino amattina sulle regioni del basso Tirreno, ma sarà seguita a breve distanza da una nuova perturbazione che rapidamente conquisterà buona parte d’Italia. Anche questa sarà pilotata da una profonda depressione sulle Isole britanniche e sospinta da aria fredda di origine artica che irromperà sul Mediterraneo centrale che formerà una profonda depressione intorno all’Italia. Ne conseguirà un peggioramento sin dalle prime ore della giornata sulle Alpi occidentali,tornerà a nevicare. Non sembra però intenzionato a determinare un peggioramento generalizzato al Nord, ad eccezione di Liguria orientale e bassa Val Padana. Ma piuttosto sfilerà velocemente verso il Centro-Sud con ...

