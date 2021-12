Meteo Roma e Lazio | nel weekend arriva la neve | fiocchi fino in collina

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra un’allertae l’altra, nelto il freddo pungente e le temperature, giorno dopo giorno, sono in calo. E se da una parte in molte zone piove e l’ondata di maltempo non sembra arrestarsi, dall’altra in montagna sono caduti i primidi. Ma la domanda degli amanti della Dama Bianca è solo una: nevicherà anche nella Capitale come è successo nel 2012, quando tutto si è imbiancato regalando aini uno spettacolo senza precedenti? Come sarà ilper questonel? Come fa sapere, nella giornata di oggi ci sarà una mitigazione dei fenomeni precipitativi: al mattino i cieli saranno sereni, poi dal pomeriggio il fronte freddo passerà sul Mar Tirreno ...

... facendo gli scongiuri si confida nella tenuta della situazione, che per domenica prevede ... Pietro, Via, Via Secchi, Via Spallanzani, Piazza Martiri 7 Luglio, Via Crispi, Piazza del Monte, ...oggi- Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori in un contesto asciutto. Al pomeriggio attese nubi compatte e precipitazioni associate, suinclusa. In serata si ...