Meteo, nuovo vortice ciclonico: persiste il maltempo sull’Italia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Continua l’ondata di maltempo sul nostro Paese: le previsioni Meteo e le temperature nel dettaglio per la giornata odierna. Meteo (Getty Images)L’ennesimo vortice ciclonico si abbatte sull’Italia in queste ore e creerà una nuova ondata di maltempo. L’aria fredda darà filo da torcere per tutto il fine settimana facendo calare ulteriormente le temperature. In diverse regioni, infatti, le minime scenderanno di qualche grado sotto lo zero. Il nuovo peggioramento porterà con sé piogge e nevicate anche a bassa quota, soprattutto su Lombardia e Piemonte. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l’allerta Meteo di colore gialla su Umbria, Lazio, Molise, Campania, ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 10 dicembre 2021) Continua l’ondata disul nostro Paese: le previsionie le temperature nel dettaglio per la giornata odierna.(Getty Images)L’ennesimosi abbattein queste ore e creerà una nuova ondata di. L’aria fredda darà filo da torcere per tutto il fine settimana facendo calare ulteriormente le temperature. In diverse regioni, infatti, le minime scenderanno di qualche grado sotto lo zero. Ilpeggioramento porterà con sé piogge e nevicate anche a bassa quota, soprattutto su Lombardia e Piemonte. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l’allertadi colore gialla su Umbria, Lazio, Molise, Campania, ...

