Meteo: Italia in una trappola ciclonica con pioggia e neve (Di venerdì 10 dicembre 2021) Antonio Sanò, fondatore e direttore del sito www.iLMeteo.it avverte che nelle prossime ore le "prime avvisaglie della perturbazione raggiungeranno la Sardegna e il Nord dove su Piemonte, Lombardia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Antonio Sanò, fondatore e direttore del sito www.iL.it avverte che nelle prossime ore le "prime avvisaglie della perturbazione raggiungeranno la Sardegna e il Nord dove su Piemonte, Lombardia ...

