Meteo Italia: freddo e neve a bassa quota. L'inverno è arrivato, da nord a sud: le previsioni

Meteo Italia, basse temperature e neve in arrivo. Gran parte della Penisola si tinge di bianco. Maltempo a partire dal giorno della festività dell'Immacolata. Se fino a questo momento solo parte dello stivale ha cominciato a vedere i primi fiocchi di neve, a partire dal 10 dicembre anche il resto delle regioni potrebbe andare incontro allo stesso destino. 

In arrivo un vortice di aria fredda proveniente dall'artico che porta con sé diverse e sparse nevicate su la gran parte delle regioni Italiane, con maggiore incidenza a nord. Fiocchi di neve sulle Alpi centro occidentali dai 200 ai 700 metri, e la prima a tingersi di bianco sarà la Lombardia occidentale, in particolare nella zona del Pavese.

