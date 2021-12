Meteo 10 dicembre: ancora temporali, vento e neve a bassa quota (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Meteo di questo venerdì 10 dicembre prevede ancora clima instabile e molto freddo, con regioni che arriveranno a sottozero. Il Meteo per questo 10 dicembre prevede un’Italia alle prese con una nuova perturbazione che porterà pioggia, vento e neve anche a bassa quota al Nord della Penisola. POTREBBE INTERESSARTI:Mostro di Firenze, ultimi sviluppi: tutti i misteri irrisolti Immagine indicativa Meteo 10 dicembre 2021 (fonte: gettyimages)Continuano dunque le nevicate tra Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, e temporali sulle coste tirreniche e che si espanderanno fino alle Isole maggiori. Mentre saranno presenti cieli nuvolosi su tutta Italia con rischio deboli ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildi questo venerdì 10prevedeclima instabile e molto freddo, con regioni che arriveranno a sottozero. Ilper questo 10prevede un’Italia alle prese con una nuova perturbazione che porterà pioggia,anche aal Nord della Penisola. POTREBBE INTERESSARTI:Mostro di Firenze, ultimi sviluppi: tutti i misteri irrisolti Immagine indicativa102021 (fonte: gettyimages)Continuano dunque le nevicate tra Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, esulle coste tirreniche e che si espanderanno fino alle Isole maggiori. Mentre saranno presenti cieli nuvolosi su tutta Italia con rischio deboli ...

