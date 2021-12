Messina | acqua nei rifiuti ospedalieri per aumentarne il peso Nel mirino la società che gestisce il servizio

Advertising

lasiciliait : Messina, la truffa dei rifiuti 'allungati' con l'acqua all'ospedale - Sicilianodoc7 : RT @lasiciliait: La truffa dei rifiuti 'appesantiti' con l'acqua ad un ospedale di Messina: cinque indagati - lasiciliait : La truffa dei rifiuti 'appesantiti' con l'acqua ad un ospedale di Messina: cinque indagati - live_messina : RIFIUTI OSPEDALIERI “APPESANTITI” CON ACQUA: TRUFFA CONSUMATA IN DANNO DI UN NOTO OSPEDALE CITTADINO. - albionelfydd : @LoPsihologo Ti servono l'acqua insieme al caffè,senza pagarla.Qui a Messina la paghi solo se chiedi bottiglia d'acqua . -

Ultime Notizie dalla rete : Messina acqua

... sono emerse varie condotte, attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di, tra le ... tra le altre circostanze, in alcuni casi, i contenitori dei rifiuti venivano sovraccaricati di...nei rifiuti ospedalieri per aumentarne il peso. Nel mirino la società che gestisce il servizioI finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di complesse attività investigative ... i contenitori dei rifiuti venivano sovraccaricati di acqua aggiuntiva o, in altri episodi, lo stesso ...Il peso veniva aumentato con diversi espedienti per lucrare un prezzo maggiorato. Nei guai l'imprenditore e quattro dioendenti ...