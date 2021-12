Messico, un camion di migranti si ribalta: almeno 54 vittime. Cercavano di superare la frontiera Usa – Il video (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Messico, nella regione del Chiapas, almeno 54 migranti sono deceduti ieri, 9 dicembre, dopo che il rimorchio del camion dentro il quale erano stati nascosti per passare clandestinamente la frontiera con gli Stati Uniti si è ribaltato. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, la maggior parte di loro proveniva dal Guatemala e da altri Paesi centroamericani. In totale sarebbero stati circa un centinaio. Il camion avrebbe subito un guasto ai freni e sarebbe andato fuori controllo nel tratto di strada statale che unisce le località di Chiapa de Corzo-Tuxtla Gtz. Il bilancio ancora provvisorio della Protezione civile parla anche di circa 60 feriti. Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha espresso le sue condoglianze ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) In, nella regione del Chiapas,54sono deceduti ieri, 9 dicembre, dopo che il rimorchio deldentro il quale erano stati nascosti per passare clandestinamente lacon gli Stati Uniti si èto. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, la maggior parte di loro proveniva dal Guatemala e da altri Paesi centroamericani. In totale sarebbero stati circa un centinaio. Ilavrebbe subito un guasto ai freni e sarebbe andato fuori controllo nel tratto di strada statale che unisce le località di Chiapa de Corzo-Tuxtla Gtz. Il bilancio ancora provvisorio della Protezione civile parla anche di circa 60 feriti. Il presidente del, Andres Manuel Lopez Obrador, ha espresso le sue condoglianze ...

