Messico, si ribalta un camion con duecento migranti stipati a bordo: almeno 53 morti e 58 feriti. Tentavano di raggiungere il confine Usa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono almeno 53 i morti in un incidente che ha coinvolto un camion che aveva stipati a bordo oltre duecento migranti, avvenuto giovedì nello Stato del Chiapas, nel Sud del Messico. Le vittime si trovavano a bordo del rimorchio del mezzo, che si è capovolto e schiantato contro i piloni di un ponte: altre 58 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Quasi tutti provenivano dal Centroamerica, in particolare dal Guatemala, e stavano cercando di raggiungere gli Stati Uniti. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’autista del camion abbia perso il controllo per eccesso di velocità e sia poi fuggito dopo l’incidente. È stato necessario l’intervento dei soccorritori per estrarre i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono53 iin un incidente che ha coinvolto unche avevaoltre, avvenuto giovedì nello Stato del Chiapas, nel Sud del. Le vittime si trovavano adel rimorchio del mezzo, che si è capovolto e schiantato contro i piloni di un ponte: altre 58 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Quasi tutti provenivano dal Centroamerica, in particolare dal Guatemala, e stavano cercando digli Stati Uniti. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’autista delabbia perso il controllo per eccesso di velocità e sia poi fuggito dopo l’incidente. È stato necessario l’intervento dei soccorritori per estrarre i ...

Ultime Notizie dalla rete : Messico ribalta Messico, si schianta camion carico di migranti: 54 morti Almeno 53 migranti sono morti nello schianto contro un muro del camion nel quale erano nascosti mentre stavano attraversando il Chiapas, Stato del sud del Messico al confine con il Guatemala. Altre 105 persone (83 uomini e 22 donne) sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave: sul Tir erano stipate 150 persone. Quasi tutti i migranti provenivano ...

TUXTLA GUTIéRREZ - Almeno 53 persone hanno perso la vita e altre decine sono rimaste ferite in seguito ad un violento schianto nel sud del Messico, che ha coinvolto un camion stipato di migranti.

