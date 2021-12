(Di venerdì 10 dicembre 2021) Contro il Galatasaray, in Europa League, la Lazio di Maurizionon è andata oltre il pareggio. Ora dovrà sfidare una delle squadre retrocesse dalla Champions, nei playoff. Ad essere mancati, ieri sera, sono stati soprattutto i gol:era a mezzo servizio a causa dell’infortunio. Ilne scrive. “, non si vede per un tempo.decide dirlo a, ma èil suoal ginocchio destro, nonostante provi sempre a dare il massimo. Resta invece fermo in attacco: non è da Ciro, ma non può rischiare di aggravare la situazione del legamento collaterale, più di quanto non abbia già fatto scendendo in campo. Nella ripresa il bomber si muove di più, ...

Advertising

napolista : Messaggero: povero #Immobile, #Sarri lo schiera a ogni costo, ma è evidente il suo disagio al ginocchio L’attacca… - PontelliMichele : @messveneto Povero messaggero, con tutti i novax che muoiono dovrebbero essere finiti... peccato che ai puntura ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero povero

ilnapolista

...e morte fino al 7° mese Ma i vaccini cubani non sono semplicemente l'orgoglio di un paese. ...In questa prospettiva non è un dettaglio che a differenza dei più innovativi vaccini a Rna,...... tanto che ildeve "gridare" al cuore di Gerusalemme che è finita la sua schiavitù (cfr. ... entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche uncon un ...Demolition Inter Mou cancellato - Il Messaggero - Non poteva esserci partita e non c’è stata partita. Qualcosa di meglio, però, si... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Roma ...Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Povero Josè, nulla in avanti. IL MESSAGGERO – Riecco Totti, tra nostalgie e speranze. IL TEMPO – Mourinho: “Sono più forti e io non avevo ...