Mercedes è la prima al mondo a ricevere l' omologazione per un sistema di guida autonoma di livello 3

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L'autorità dei trasporti della Germania ha dato il via libera alla tecnologia Drive Pilot diBenz: dal prossimo anno itori delle nuove serie S e EQS potranno togliere le mani dal volante con ildiassistita in azione....

Advertising

SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - SSportNetwork : #SuperSportFriday #F1 #AbuDhabi Nelle prima sessione delle #provelibere è di #Verstappen il miglior tempo ma a fine… - SPostiferi : @DiegoSink @SmilexTech Diciamo che dal Brasile la Mercedes ha trovato un 'jolly'con la nuova PU,infatti nelle ultim… - _autoblog : ADAS Livello 3, ora sono omologati: Mercedes è la prima ad utilizzarli - simoneluca4 : @PaganoMattia @_E_C_U_R_B @Lautaresque Non segui alcun criterio logico nel conteggio dei punti persi. A Monza Ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes prima

è laazienda automobilistica al mondo a soddisfare i requisiti legali per un sistema L3. I primi clienti potranno acquistare una Classe S con il sistema Drive Pilot dallametà ...E oggi, Verstappen si mette al comando dellasessione di libere, mentre nella sessione serale ... ma Max vola con la mescola rossa, dando mezzo secondo alle, ma la situazione non cambia ...E' soddisfatto Valtteri Bottas della prima giornata di lavoro ad Abu Dhabi. Il finlandese della Mercedes ha chiuso in terza posizione, alle spalle di Hamilton e di un sorprendente Ocon. Nonostante la ...La nuova Mercedes EQE arriverà sul mercato anche in versione Shooting Brake oltre che in versione AMG, ecco i dettagli ...