Mercedes è la prima a garantire la guida assistita di 3° livello | al via l’omologazione di serie

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A partire dal 2022 lesaranno in grado di utilizzare un nuovo tipo didiversa dal solito, e che potrebbe cambiare radicalmente il modo di portare queste automobili sulle strade della nostra città. Uno dei modelli di– Computermagazine.itLe, il prossimo anno, potranno usufruire di un sistema dial3 su strade aperte al pubblico. E non è una notizia da poco visto e considerato che, la Kba – l’autorità tedesca che si occupa di supervisionare i trasporti -, abbia approvato l’uso del Drive Pilot su diversi tratti autostradali, di conseguenza è facile pensare che presto tutta l’Europa seguirà il suo esempio. LEGGI ANCHE: Seria minaccia per Tesla da Robotic Systems: un ...

Advertising

SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - SPostiferi : @DiegoSink @SmilexTech Diciamo che dal Brasile la Mercedes ha trovato un 'jolly'con la nuova PU,infatti nelle ultim… - _autoblog : ADAS Livello 3, ora sono omologati: Mercedes è la prima ad utilizzarli - simoneluca4 : @PaganoMattia @_E_C_U_R_B @Lautaresque Non segui alcun criterio logico nel conteggio dei punti persi. A Monza Ver… - LucaSalvarani11 : @F1ovunque @FrederickSeb Esatto, quindi Mercedes aveva a piacimento un motore da mille mila cavalli in più? Ferrari… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes prima

Nellasessione di libere la Alpine non è al massimo della forma, con il francese che conclude ... Nelle FP2, invece, Ocon è incredibilmente secondo, mettendosi tra i due piloti, solo ..., con la grottesca vicenda della Bar Honda con il 'buco' che dava un enorme vantaggio ... Poi con lo strapotere Red Bull , infine con l'introduzione dell'era della power unit in cui lala ...La nuova Mercedes EQE arriverà sul mercato anche in versione Shooting Brake oltre che in versione AMG, ecco i dettagli ...Se il buongiorno si vede dal mattino... la Mercedes ha di che ben sperare dal fine settimana di Yas Marina. Lewis Hamilton, infatti, ha chiuso in vetta le prove libere del venerdì del Gran Premio di A ...