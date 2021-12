Mercato Milan: si avvicina il ritorno di Caldara (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mancato approdo alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League avra’ inevitabilmente delle ripercussioni sul Mercato Milan, che per sostituire il difensore danese Kjaer, fuori causa sino al termine della stagione, dovrà necessariamente puntare su un profilo low-cost. In questo senso va letto il probabile ritorno a costo zero di Mattia Caldara per il quale ci sono già dei contatti in corso con il Venezia. Mercato Milan: torna Caldara? Il centrale bergamasco, classe ’94, ancora di proprietà del Milan dal 2018 nell’ambito dello scambio di cartellini con Bonucci, la scorsa estate si è trasferito al Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Ora, complice anche l’ottimo rendimento avuto fin qui dal ragazzo, la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mancato approdo alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League avra’ inevitabilmente delle ripercussioni sul, che per sostituire il difensore danese Kjaer, fuori causa sino al termine della stagione, dovrà necessariamente puntare su un profilo low-cost. In questo senso va letto il probabilea costo zero di Mattiaper il quale ci sono già dei contatti in corso con il Venezia.: torna? Il centrale bergamasco, classe ’94, ancora di proprietà deldal 2018 nell’ambito dello scambio di cartellini con Bonucci, la scorsa estate si è trasferito al Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Ora, complice anche l’ottimo rendimento avuto fin qui dal ragazzo, la ...

