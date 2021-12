Mercato Milan – Rinnovo Bennacer, c’è ancora distanza: i numeri / News (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Milan continua a lavorare per il Rinnovo di Ismael Bennacer. C'è una trattativa in corso, ma al momento la distanza non è poca Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilcontinua a lavorare per ildi Ismael. C'è una trattativa in corso, ma al momento lanon è poca

Advertising

Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Rinnovo #Bennacer, c’è ancora distanza: i numeri / News #ACMilan #SempreMilan - infoitsport : Mercato Milan: obiettivo sfoltire la rosa per un investimento importante - GDC45037553 : RT @cmdotcom: #Bennacer il vero imprescindibile del centrocampo di #Pioli: il rinnovo e le idee sul mercato lo confermano #Milan https://t.… -