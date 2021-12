Mercato italiano - Le Top 3 per alimentazione - FOTO GALLERY (Di venerdì 10 dicembre 2021) La crisi dei semiconduttori e il prematuro esaurimento dei fondi per gli incentivi sono fra le principali cause di un Mercato italiano dell'auto in caduta libera: novembre si è infatti chiuso con 104.478 immatricolazioni, il 24,6% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Si assottiglia così ulteriormente il divario fra i consuntivi da gennaio: attualmente siamo all'8,6%, pari a 1.371.166 esemplari. Una percentuale bassa, considerando i mesi di lockdown nazionale (e conseguente rallentamento, se non stop delle immatricolazioni) che hanno caratterizzato il 2020. Le alimentazioni. I dati forniti dall'Unrae, l'associazione delle Case automobilistiche estere, mostrano un deciso calo delle auto a benzina e, in maniera ancora più netta, delle diesel. A novembre, le immatricolazioni delle prime sono state 28.656, con una quota di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 dicembre 2021) La crisi dei semiconduttori e il prematuro esaurimento dei fondi per gli incentivi sono fra le principali cause di undell'auto in caduta libera: novembre si è infatti chiuso con 104.478 immatricolazioni, il 24,6% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Si assottiglia così ulteriormente il divario fra i consuntivi da gennaio: attualmente siamo all'8,6%, pari a 1.371.166 esemplari. Una percentuale bassa, considerando i mesi di lockdown nazionale (e conseguente rallentamento, se non stop delle immatricolazioni) che hanno caratterizzato il 2020. Le alimentazioni. I dati forniti dall'Unrae, l'associazione delle Case automobilistiche estere, mostrano un deciso calo delle auto a benzina e, in maniera ancora più netta, delle diesel. A novembre, le immatricolazioni delle prime sono state 28.656, con una quota di ...

