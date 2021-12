Meloni: «Non so se vaccinerò mia figlia di 5 anni. Ci vado molto cauta. Valutiamo rischi e benefici» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Massima cautela. “Io ho una bimba di 5 anni, io sono una persona che guarda i dati empirici. Sulla vaccinazione covid di mia figlia vado molto cauta”. Giorgia Meloni conferma la massima prudenza. E la necessità di evitare fughe in avanti sul terreno dei vaccini ai piccoli della fascia d’età che va dai 5 agli 11 anni. Argomento controverso di grande attualità. Dopo che l’Aifa ha dato il via libera. “Quando prendiamo una medicina, noi facciamo una valutazione tra rischi e benefici. Evitando ragionamenti da tifoserie, bisogna fare un ragionamento serio”, dice ospite di Dritto e Rovescio. Meloni: non credo vaccinerò mia figlia. vado cauta La leader di FdI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Massima cautela. “Io ho una bimba di 5, io sono una persona che guarda i dati empirici. Sulla vaccinazione covid di mia”. Giorgiaconferma la massima prudenza. E la necessità di evitare fughe in avanti sul terreno dei vaccini ai piccoli della fascia d’età che va dai 5 agli 11. Argomento controverso di grande attualità. Dopo che l’Aifa ha dato il via libera. “Quando prendiamo una medicina, noi facciamo una valutazione tra. Evitando ragionamenti da tifoserie, bisogna fare un ragionamento serio”, dice ospite di Dritto e Rovescio.: non credomiaLa leader di FdI ...

