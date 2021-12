Meloni contro l'Europa che nega il Natale? Io vedo solo sedicenti cristiani reazionari che negano direttamente Cristo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi Giorgia Meloni, citando quell'alato e saggio pensatore e filosofo chiamato Mario Giordano se la prende con l'Europa che ci nega il Natale. Del resto se lo dice una personcina sobria e moderata ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi Giorgia, citando quell'alato e saggio pensatore e filosofo chiamato Mario Giordano se la prende con l'che ciil. Del resto se lo dice una personcina sobria e moderata ...

Advertising

elio_vito : Meloni, Salvini, Gasparri e compagnia dichiarante stanno montando ad arte un’altra polemica antiLgbt, per una foto… - MarcoRegoli : @Libero_official Non sapete fare altro che inveire contro la Meloni perché non avete argomenti per contrastare le s… - ilgiornale : Su La7 lo scrittore si è lanciato in un nuovo attacco contro la leader di Fdi: 'Non è un leader democratico'. Poi h… - CaressaGiovanni : La capa di FdI contro l’#Europa che nega il #Natale? Io vedo solo sedicenti cristiani reazionari che negano diretta… - globalistIT : Vi risulta che ci sia qualche legge o decreto che impedisca di festeggiare il #Natale ? No. Una nostra riflessione… -