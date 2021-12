Medaglia d’oro a Bonfanti | Bosatelli | Preteroti | Tentorio e ai Cappuccini | benemerenza a Giorgio Berta

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Comune di Bergamo assegna, per l’anno 2021, 5 medagliee 10 civiche benemerenze. I riconoscimenti saranno conferiti solennemente dal SindacoGori e dal Presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18, al Teatro Donizetti, come gesto di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale di Bergamo. MEDAGLIEClaudioClaudioha dedicato la sua vita al bene comune. In particolar modo negli ultimi anni è noto il suo impegno per una società attenta alle persone in svantaggio sociale, alla sostenibilità ambientale, alla crescita culturale della cittadinanza, alla visione complessiva dell’agire umano come comunità di persone in cammino., nella sua veste pubblica, è stato presidente dell’associazione amici ...