Mattino 5 | Federica Panicucci non va via | «Tornerò»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 dicembre 2021)non ha nessuna intenzione di lasciare5. La conferma, dopo un chiacchiericcio durato diverse settimane, è arrivata al termine della puntata del programma mattutino di venerdì 10 dicembre 2021.5:non abbandona il programma La messa in onda di5 di venerdì 10 dicembre 2021 si è conclusa con una notizia che i telespettatori aspettavano da tempo:non lascia la trasmissione. Nelle ultime settimane, infatti, un chiacchiericcio sempre più insistente vedeva la conduttrice abbandonare il programma mattutino di Canale 5 per un altro format. La notizia, per la gioia dei fan di, non corrisponde alla realtà dei fatti. «Mi assenterò per un ...