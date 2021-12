Mattia Binotto sul ritorno di Jean Todt: “Ecco cosa penso…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nelle ultime ora una voce, prima leggera e poi fortissima, si è levata sopra il box della scuderia Ferrari. Un grande ritorno nel paddock del Cavallino Rampante sembrava (quasi) imminente. Dopo la fine del mandato in FIA, Jean Todt è nuovamente libero da vincoli contrattuali e questa sua situazione da “single” professionale avrebbe aperto uno spiraglio per il suo grande ritorno a Maranello. Come super consulente, ovviamente. Durante la sessione di Libere 2 è stato Mattia Binotto, team principal della Ferrari, a chiarire questa situazione. Le parole di Mattia Binotto su Jean Todt Mattia Binotto è sembrato molto ottimista sul buon esito di una possibile “trattativa” tra l’ex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nelle ultime ora una voce, prima leggera e poi fortissima, si è levata sopra il box della scuderia Ferrari. Un grandenel paddock del Cavallino Rampante sembrava (quasi) imminente. Dopo la fine del mandato in FIA,è nuovamente libero da vincoli contrattuali e questa sua situazione da “single” professionale avrebbe aperto uno spiraglio per il suo grandea Maranello. Come super consulente, ovviamente. Durante la sessione di Libere 2 è stato, team principal della Ferrari, a chiarire questa situazione. Le parole disuè sembrato molto ottimista sul buon esito di una possibile “trattativa” tra l’ex ...

Advertising

chopmount : RT @SFerrariClub: #Tifosi, non perdetevi la Q&A con Mattia Binotto domani ?? Potrete fargli delle domande dalle 09:10 CET ? ?? Per fare par… - Sabrina63967774 : RT @SFerrariClub: #Tifosi, non perdetevi la Q&A con Mattia Binotto domani ?? Potrete fargli delle domande dalle 09:10 CET ? ?? Per fare par… - iPicsHQ : Mattia Binotto #AbuDhabiGP - jermann_kurt : RT @SFerrariClub: #Tifosi, il nostro ultimo Q&A della stagione è in compagnia di Mattia Binotto ?? Sabato alle 09:10 CET Per fare parte di… - leclerc16CL : RT @SFerrariClub: #Tifosi, non perdetevi la Q&A con Mattia Binotto domani ?? Potrete fargli delle domande dalle 09:10 CET ? ?? Per fare par… -