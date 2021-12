Mattarella “Servono fiducia e riforme per una crescita duratura” (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti all'assemblea della CNA, che quest'anno si tiene in un quadro di forte ripresa, grazie alla positiva dinamica degli investimenti e dei consumi delle famiglie”. E' quanto si legge nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,inviato al Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino.“Il nostro tessuto produttivo – aggiunge – sta mostrando dinamismo e resilienza, dopo la fase di acuta difficoltà causata dalla pandemia; artigiani e piccole imprese, con impegno, sacrificio e determinazione, hanno fornito un contributo vitale alla tenuta sociale e al benessere collettivo. La Repubblica, dal canto suo, non ha lesinato sforzi a sostegno dei comparti colpiti e dell'occupazione”. Ora “è il momento di impegno per non vanificare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti all'assemblea della CNA, che quest'anno si tiene in un quadro di forte ripresa, grazie alla positiva dinamica degli investimenti e dei consumi delle famiglie”. E' quanto si legge nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio,inviato al Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino.“Il nostro tessuto produttivo – aggiunge – sta mostrando dinamismo e resilienza, dopo la fase di acuta difficoltà causata dalla pandemia; artigiani e piccole imprese, con impegno, sacrificio e determinazione, hanno fornito un contributo vitale alla tenuta sociale e al benessere collettivo. La Repubblica, dal canto suo, non ha lesinato sforzi a sostegno dei comparti colpiti e dell'occupazione”. Ora “è il momento di impegno per non vanificare ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Mattarella “Servono fiducia e riforme per una crescita duratura” - - ItaliaNotizie24 : Mattarella “Servono fiducia e riforme per una crescita duratura” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti all’assemblea della CNA, che quest’anno si ti… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “Servono fiducia e riforme per una crescita duratura” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella “Servono fiducia e riforme per una crescita duratura” - -