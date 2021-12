Mattarella: “Senza la scienza il mondo in ginocchio per il Covid” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sulla scorta dei suoi ripetuti appelli all’importanza del ruolo della scienza nel mondo moderno, Sergio Mattarella ha di nuovo lodato pubblicamente la comunità scientifica. E lo ha fatto, se possibile in modo più marcato del solito, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Kore di Enna, in Sicilia. La sfida durissima del Covid “Senza l’opera della comunità scientifica il mondo sarebbe in ginocchio di fronte a questa pandemia” ha dichiarato Mattarella riferendosi al Covid. “Abbiamo fronteggiato il virus grazie alla collaborazione della comunità scientifica, la comunità scientifica ha lavorato Senza confini” ha sottolineato con enfasi. “Auspichiamo – ha aggiunto – che non ci siano nuove pandemie. Un nemico ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sulla scorta dei suoi ripetuti appelli all’importanza del ruolo dellanelmoderno, Sergioha di nuovo lodato pubblicamente la comunità scientifica. E lo ha fatto, se possibile in modo più marcato del solito, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Kore di Enna, in Sicilia. La sfida durissima dell’opera della comunità scientifica ilsarebbe indi fronte a questa pandemia” ha dichiaratoriferendosi al. “Abbiamo fronteggiato il virus grazie alla collaborazione della comunità scientifica, la comunità scientifica ha lavoratoconfini” ha sottolineato con enfasi. “Auspichiamo – ha aggiunto – che non ci siano nuove pandemie. Un nemico ...

