Mascherano | nuova vita nel calcio | sarà il CT dell’Argentina U20 – FOTO

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Javieril nuovo CT dell’Argentino U20.avventura per l’ex centrocampista del Barcellona Dal prossimo mese di gennaio, Javierinizierà la suanel mondo del. Ad annunciarlo è la Federazione argentina, che ha affidato all’ex centrocampista la panchina dell U20. #SeleccionesJuveniles El Presidente Claudio Tapia se reunió hoy con Javierpara definir su vínculo como nuevo entrenador del Seleccionado Sub 20 que se pondrá en marcha a partir de enero del 2022. pic.twitter.com/QzDwh14jgH— Selección Argentina (@Argentina) December 9, 2021è pronto a rimpiazzare Batista, che ha deciso di unirsi allo staff di Pekerman nel Venezuela. L'articolo proviene da ...

Advertising

CalcioNews24 : #Argentina, #Mascherano sarà il nuovo ct dell'Under 20 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherano nuova

TUTTO mercato WEB

Laserie di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction (tratta dai romanzi di Patrizia ... È il classico esempio di chi si trincera dietro a presunte certezze chesemmai paure. Riguardo ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "avventura per: sarà ...Javier Mascherano sarà il nuovo CT dell’Argentino U20. Nuova avventura per l’ex centrocampista del Barcellona Dal prossimo mese di gennaio, Javier Mascherano inizierà la sua nuova vita nel mondo del c ...Secondo il nuovo World Inequality Report, l'1% superiore della popolazione ha il 38% di tutta la ricchezza aggiuntiva accumulata dalla metà degli anni '90, mentre il 50% inferiore solo il 2%. E il 202 ...