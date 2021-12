Martial-Manchester United | a gennaio sarà addio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Anthonynon rientra più nei piani del. Nemmeno con l’arrivo di Rangnick il francese, arrivato dal Monaco carico di aspettative nel 2015, avrà la possibilità di riscattarsi e di dimostrare il suo valore al nuovo tecnico ad interim. Lo ha capito benissimo il suo agente che intervenuto a Sky Sports ha parlato del suo contratto e del fatto che probabilmente il suo assistito lasceràe la Premier League il prossimo. Anthony ? “Anthony desidera lasciare il club a. Ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare ae parlerò presto con la società“. Ha affermato l’agente Philippe Lamboley all’emittente Sky Sports.in effetti è fuori dai piani della società già dall’inizio di questa ...

Advertising

gilnar76 : Mercato Juve: occasione Martial? «Vuole lasciare il Manchester United» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Mercato Juve: occasione Martial? «Vuole lasciare il Manchester United» - - CalcioNews24 : ??Le parole dell'Agente di #Martial sul futuro dell'attaccante del #ManchesterUnited ?? - infoitsport : Mercato, tra Manchester United e Martial sarà addio: “Vuole giocare” - TMit_news : Martial in uscita dal Manchester UTD. L'agente: 'Parlerò presto con il club' -

Ultime Notizie dalla rete : Martial Manchester

Mercato Juve, occasione in attacco. L'agente: "A gennaio cambia club". Opportunità dalUnited, le ultime L'Agente di, attaccante delUnited ha parlato a Sky Sport Uk sul futuro del suo assistito. Il suo addio a gennaio è molto probabile, la Juventus è alla finestra. Le sue parole: FUTURO- ...Mercato: addio trae ilUnited possibile già a gennaio. Parla il suo agente La grande abbondanza offensiva delUnited ha portato Anthonya scalare in basso nelle gerarchie prima di ...Martial potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio: le parole dell’agente dell’attaccante francese, in passato accostato anche alla Juve Martial potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio, ...Anthony Martial vuole lasciare il Manchester United, Lo ha confidato l'agente del francese, Philippe Lamboley, a Sky Sports UK: "Anthony vuole lasciare il Manchester United a gennaio. Ha ...