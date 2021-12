Marina La Rosa conferma la separazione dal marito

(Di venerdì 10 dicembre 2021)Lasi è separata dalGuido Bellitti, avvocato sposato dieci anni fa e padre dei suoi due figli, Gabriele (12 anni) e Renato (10). Laha dato l’annuncio in un’intervista rilasciata al settimanale Chi,ndo così i gossip che si rincorrevano da mesi. Affrontare lanon è stato facile per

Advertising

star46843 : RT @implacata: chiamate marina la rosa al gfvip e vedete come soledad si da una calmata - Erika56161086 : RT @implacata: chiamate marina la rosa al gfvip e vedete come soledad si da una calmata - infoitcultura : Marina La Rosa, la fine del suo matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili” - infoitcultura : Marina La Rosa e Guido Bellitti si separano - infoitcultura : Marina La Rosa, indizi del divorzio su Instagram? Il dettaglio notato da pochi -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Rosa

... come quella diBalistreri. Però c'è una ragione speciale per la quale questo disco mi rimase ... Il papà diRei, purtroppo deceduto in questi giorni, sosteneva che quando smetti di studiare, ...Laha annunciato la separazione dal marito, Guido Bellitti, con il quale è stata sposata dieci anni e dal quale ha avuto due figli, Gabriele e Renato. L'ex concorrente del Grande Fratello ...Diventato nuovamente papà, il premier britannico Boris Johnson si prenderà un po’ di tempo per stare con la famiglia. Lo ha detto il suo portavoce, dopo l’annuncio della nascita dell’ultima figlia. "I ...Oggi, nonostante la fine del suo matrimonio, Marina La Rosa è riuscita a ritrovare la serenità grazie ai suoi due figli e agli amici più cari Marina La Rosa ha svelato per la prima volta alcuni retros ...