Maresca politico e magistrato | la mossa del centrodestra napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo letto con sorpresa e sconcerto quanto affermato dalla ministra della giustizia Marta Cartabia. Catellorappresenta per noi consiglieri di minoranza un importante punto di riferimento, non solo per le sue competenze in materia giuridica ma anche per la sua conoscenza del territorio”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di opposizione delin Consiglio comunale – Domenico Brescia, Salvatore Guangi e Iris Savastano di Forza Italia, Rosario Palumbo di Cambiamo, Giorgio Longobardi di Fratelli d’Italia, Bianca D’Angelo di Napoli Capitale e Rosaria Borrelli della Lega – che si schierano a difesa del loro collega, in merito alle polemiche sorte in questi giorni dopo la notizia del suo rientro in ruolo comepresso la Corte di Appello di Campobasso. “Stranamente queste ...