Marcello Messina contro l’omofobia: l’ex cavaliere di U&D risponde a chi pensa che sia gay (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo essere diventato uno dei protagonisti di Uomini e Donne, Marcello Messina ha lasciato il programma perché ha trovato l’amore lontano dalle telecamere. Prima di abbandonare la corte di Maria De Filippi però qualcuno in studio ha insinuato che il bel torinese potesse essere attratto dagli uomini. In una recente intervista rilasciata a Mondo Tv Marcello Messina ha ricordato quell’episodio e si è scagliato contro l’omofobia e le discriminazioni. “Sono un po’ stanco degli stereotipi. Il fatto che un uomo piange non è sinonimo di debolezza. Poi mi hanno detto di tutto. Non amo molto le discriminazioni, vorrei dire questo. Non le amo, soprattutto trovo che siano poco intelligenti. In trasmissione mi è anche stato chiesto sorridendo ‘non è che ti piacciono gli uomini?’. Io non ci vedo ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo essere diventato uno dei protagonisti di Uomini e Donne,ha lasciato il programma perché ha trovato l’amore lontano dalle telecamere. Prima di abbandonare la corte di Maria De Filippi però qualcuno in studio ha insinuato che il bel torinese potesse essere attratto dagli uomini. In una recente intervista rilasciata a Mondo Tvha ricordato quell’episodio e si è scagliatoe le discriminazioni. “Sono un po’ stanco degli stereotipi. Il fatto che un uomo piange non è sinonimo di debolezza. Poi mi hanno detto di tutto. Non amo molto le discriminazioni, vorrei dire questo. Non le amo, soprattutto trovo che siano poco intelligenti. In trasmissione mi è anche stato chiesto sorridendo ‘non è che ti piacciono gli uomini?’. Io non ci vedo ...

Advertising

CronacaSocial : UeD: Marcello Messina abbandona il programma per una donna. Ma chi è la dama? Svelato il mistero. ????… - zazoomblog : Marcello Messina non si nasconde più dopo UeD: beccato così - #Marcello #Messina #nasconde #beccato - zazoomblog : Marcello Messina non si nasconde più dopo UeD: beccato così - #Marcello #Messina #nasconde #beccato - MondoTV241 : Uomini e Donne, Poadcast MondoTV24, ON LINE l'intervista a Marcello Messina #marcellomessina #lorenzopugnaloni… - MondoTV241 : UeD, Marcello Messina: 'Ho visto Armando piangere. Diego invece ha fatto una brutta figura.' #uominiedonne… -