Maratona Telethon 2021, arrivano i cuori di cioccolato nelle piazze del litorale laziale – LA MAPPA (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – Tutto pronto per la Maratona 2021 della Fondazione Telethon. Parte sabato 11 dicembre la settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. "La ricerca dona. Dona per la ricerca" è lo slogan della Maratona Telethon, rivolta a tutti i cittadini per sostenere la ricerca attraverso una donazione. I volontari saranno nelle piazze del litorale laziale fino a domenica 19 dicembre, per vendere i cuori di cioccolato realizzati dall'azienda Caffarel. I cuori di cioccolato saranno disponibili in più di 3.000 piazze in tutta Italia e sul sito internet di Fondazione Telethon, dove è ...

