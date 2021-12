Mara Venier svela chi è il nuovo fidanzato di Barbara D' Urso | Ci amiamo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Negli ultimi anni sono circolate tantissime le voci su una possibile rivalità tra le due celebri conduttrici Rai e Mediaset, donne in carriera entrambe in lizza per il posto migliore dove mandare in onda i loro programmi la domenica. Tuttavia, oggi, questo problema non sussiste, perché siacheD'riempiono lo spazio televisivo portando sul piccolo schermo i temi più disparati. Pertanto, questa competizione tra le due professioniste sembra essere scomparsa, anzi, probabilmente non ha ragione di esistere. Le due conduttrici in realtà sono ottime amiche, condividono i momenti privati ??della loro vita. D'altronde è risaputo che quando si fa parte del mondo dello spettacolo, la semplice privacy di ogni momento è considerata un lusso. Ma le confidenze tra amiche non mancano mai. E' quello che è ...