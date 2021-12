Manuela esce a fare jogging | la trovano morta vicino alla strada I genitori “Quello che ci raccontano per noi è un colpo a cuore”

(Di venerdì 10 dicembre 2021)Mura èa soli 41 anni. La donna era uscita ina correre ma non è più tornata a casa. Una giovane donna è uscita da casa, come quasi ogni sera, per. Ma quella sera non è più tornata. Lei si chiamava EMura e aveva solo 41 anni. Lo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Iittle_Mo : @manuela_muzi Aspe esce un altro episodio ancora di given-? - Iris7915 : @Manuela_blondie Veramente è da ieri che dice che esce lo ha detto anche con solei - manuela_allard : 20 minuti fa: mamma mi avvisi quando esce Luca Marinelli a Che tempo che fa? Lei: va bene Io ora: mamma!! Lei: sii… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela esce

Leggilo.org

...di buon compleanno a Stefano e invece i messaggi che ci sono arrivati veloci veloci Viviana...Nobel per la letteratura nel 1934 10 dicembre del 2010 Dopo la scomparsa di Michael Jacksonil ......Massimiliano Marco Antonella Tantissimi auguri più rapidi che ci hanno raggiunto Valentina...malato di mente spara contro l'ex Beatle 5 colpi di pistola è ancora 8 dicembre del 2006sul ...Emanuela Mura è stata travolta e uccisa a 41 anni mentre stava facendo jogging per strada. La famiglia chiede giustizia.Ci sono Cristina Marino e Luca Argentero bellissimi, innamoratissimi ed elegantissimi. Come pure Dario Franceschini e la giovanissima moglie Michela Di Biase. Per non dire del sindaco di Milano Beppe ...