(Di venerdì 10 dicembre 2021) La storia traBortuzzo eSelassiè sembrava un capitolo chiuso definitivamente ma i due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno pensato bene di stupirci, specie il nuotatore che presto uscirà dalla Casa per promuovere il suo film.si: “Lapiùè che seiqua” Tra un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Manuel si dichiara a Lulù al GF Vip: “La cosa più bella è che sei ancora qua nonostante tutto…” – VIDEO - nadiapiano01 : Manuel che si dichiara regalandogli una pistola - Letizia69014846 : Lulú lunedì sera preferita del pubblico,Giovedì Manuel quasi si dichiara!Sarà un caso? #gfvip - pastaepatane : RT @denoialtri: Cioè ricapitolando Manuel si dichiara a Lulù nella casa del gf ma poi bacia Simone nel serie tv il professore. Ma cambiatel… - denoialtri : Cioè ricapitolando Manuel si dichiara a Lulù nella casa del gf ma poi bacia Simone nel serie tv il professore. Ma c… -

"Mi sarei considerato vincitore anche fossi uscito prima" ,Baltimora nella conferenza ... Terzi i Bengala Fire diAgnelli, quarto Fellow di Mika. Ad Ancona è già iniziata la festa: ......Baltimora nella conferenza stampa post show. 'Mi porto a casa una grande esperienza, non mi aspettavo di vincere e non mi interessa '. Durante lo showAgnelli si è lasciato scappare ...Manuel Bortuzzo Lulù: sempre più confusione per il ragazzo che prima la insulta e dopo si lascia andare a un massaggio hot ...Manuel Bortuzzo fa un massaggio a Lulù Selassié: è ritorno di fiamma? Arriva l'inaspettata reazione di Aldo Montano.