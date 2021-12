Manovra: Landini, se scende in piazza il 18 anche Cisl vuole cambiarla (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Se scende in piazza il 18 dicembre evidentemente anche per la Cisl la Manovra non va bene perchè chi scende in piazza lo fa per cambiare delle cose. Banalmente, dunque, prendo atto che diversamente da quanto dichiarato prima anche per la Cisl, le cose non funzionano. Lo avevamo detto tutti insieme anche prima, nella piattaforma unitaria sulla base della quale avevamo proclamato una mobilitazione unitaria, e noi coerentemente andiamo in piazza anche per sostenere le richieste che anche la Cisl aveva fatto con noi. Noi siamo coerenti e la nostra manifestazione unisce il mondo del lavoro”. Così il leader Cgil, Maurizio Landini, al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Seinil 18 dicembre evidentementeper lalanon va bene perchè chiinlo fa per cambiare delle cose. Banalmente, dunque, prendo atto che diversamente da quanto dichiarato primaper la, le cose non funzionano. Lo avevamo detto tutti insiemeprima, nella piattaforma unitaria sulla base della quale avevamo proclamato una mobilitazione unitaria, e noi coerentemente andiamo inper sostenere le richieste chelaaveva fatto con noi. Noi siamo coerenti e la nostra manifestazione unisce il mondo del lavoro”. Così il leader Cgil, Maurizio, al ...

Advertising

petergomezblog : Letta: “Lo sciopero? Non me l’aspettavo. Manovra equilibrata”. Landini: “50% della gente non vota, non si sente rap… - petergomezblog : Manovra, Landini: “Sul rinvio del taglio delle tasse ai redditi alti Draghi messo in minoranza dai partiti. Non san… - Agenzia_Ansa : Landini: Draghi ha tentato mediazione, bloccato dai partiti. Sulla riforma fisco il premier 'è stato messo in minor… - Adrien_Zucchero : non hai ancora capito, con chi, hai a che fare... - ParliamoDiNews : Sciopero generale, Landini: `Da Governo nessuna convocazione. Ha chiuso confronto su manovra` – Libero Quotidiano… -