Manovra, Landini attacca Bonomi: "In vita sua non ha mai scioperato, non si è mai dovuto battere per migliorare le condizioni di lavoro"

Lo sciopero generale del 16 dicembre, proclamato insieme alla Uil, "è assolutamente confermato, i segnali che abbiamo dai territori e dalle assemblee sono positivi, di una adesione che sarà forte e di manifestazioni che ci aspettiamo molto partecipate". A rivendicarlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di una iniziativa dell'Alleanza contro la povertà sulle modifiche al reddito di cittadinanza. "Abbiamo delle richieste molto precise sulle pensioni, sul fisco, sulle politiche industriali e contro la precarietà", ha precisato Landini, sulle quali "non abbiamo avuto risposte dal governo". Per questo, Landini non comprende gli appelli dei partiti e le manifestazioni di sorpresa sullo sciopero, anche da parte del centrosinistra e del segretario Pd, Enrico Letta: "Mi stupisco io se le forze politiche si ..."

