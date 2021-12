Manifestazioni a Roma oggi 10 dicembre 2021, proteste, corteo e sciopero studenti: orari e strade chiuse (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manifestazioni a Roma oggi 10 dicembre 2021. Disagi oggi nella Capitale per lo sciopero della scuola e per i diversi cortei di protesta organizzati. Alcuni bus saranno pertanto deviati con ripercussioni per l’intera rete viaria della Capitale. Ecco dunque come cambierà oggi la viabilità per le strade di Roma. Manifestazioni a Roma oggi 10 dicembre 2021, bus deviati e strade chiuse Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 prevista la manifestazione in piazzale Ostiense che partendo da piazza di Porta San Paolo, raggiungerà largo Bernardino da Feltre, dopo aver percorso via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021)10. Disaginella Capitale per lodella scuola e per i diversi cortei di protesta organizzati. Alcuni bus saranno pertanto deviati con ripercussioni per l’intera rete viaria della Capitale. Ecco dunque come cambieràla viabilità per ledi10, bus deviati eDalle ore 9.00 alle ore 14.00 prevista la manifestazione in piazzale Ostiense che partendo da piazza di Porta San Paolo, raggiungerà largo Bernardino da Feltre, dopo aver percorso via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte ...

