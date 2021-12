Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business (Di venerdì 10 dicembre 2021) Vicenza, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Promuovere e valorizzare la cultura e le competenze manageriali tra i giovani per affrontare le sfide dei nuovi modelli di business delle piccole e medie imprese. È lo scopo del rinnovo del protocollo d’intesa fra la Regione Veneto e Manageritalia Veneto. La convenzione, firmata nel 2019 e scaduta nell’ottobre del 2021, sarà confermata con alcune novità questa sera, con la firma ufficiale delle parti nell’ambito del “Gala per il sociale”, presso il Teatro Comunale di Vicenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Vicenza, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Promuovere e valorizzare la cultura e le competenze manageriali tra iper affrontare le sfide deididelle piccole e medie imprese. È lo scopo del rinnovo del protocollo d’intesa fra la. La convenzione, firmata nel 2019 e scaduta nell’ottobre del 2021, sarà confermata con alcune novità questa sera, con la firma ufficiale delle parti nell’ambito del “Gala per il sociale”, presso il Teatro Comunale di Vicenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

