Maltempo in Campania, vento forte e mareggiate: allerta gialla prorogata fino a domani (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo fino alle 16 di domani, sabato 11 dicembre, su tutta la regione. Si prevedono, spiega una nota, “ancora temporali, anche intensi. Venti temporaneamente forti dai quadranti occidentali soprattutto tra stasera e domani mattina con locali raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. La Protezione civile raccomanda a tutte le autorità competenti di predisporre tutte le misure necessarie a “prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l’altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni”. Particolare attenzione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Protezione civile della Regioneha prorogato l’avviso dimeteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Gialloalle 16 di, sabato 11 dicembre, su tutta la regione. Si prevedono, spiega una nota, “ancora temporali, anche intensi. Venti temporaneamente forti dai quadranti occidentali soprattutto tra stasera emattina con locali raffiche. Mare agitato con possibililungo le coste esposte”. La Protezione civile raccomanda a tutte le autorità competenti di predisporre tutte le misure necessarie a “prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l’altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni”. Particolare attenzione ...

