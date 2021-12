Malattie rare: Asl Napoli 3 produce alcuni farmaci ‘orfani’ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn gergo vengono chiamati ”farmaci orfani”: sono quei medicinali solitamente destinati alla cura delle Malattie rare che l’industria farmaceutica rinuncia a produrre poiché gli investimenti in ricerca e sviluppo superano i ricavi provenienti dalle vendite per la scarsa domanda sul mercato. Eppure, grazie all’impegno dei vertici aziendali dell’Asl Napoli 3 Sud, presso il laboratorio galenico aziendale-unità farmaci antiblastici di Gragnano (Napoli) oggi vengono allestiti anche i farmaci orfani. ”È stato fatto – spiega l’ufficio stampa dell’azienda sanitaria- un investimento decisivo in termini di risorse umane e tecnologiche per il potenziamento di tutte le attività di galenica clinica, impegnando direttamente la direttrice dell’assistenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn gergo vengono chiamati ”orfani”: sono quei medicinali solitamente destinati alla cura delleche l’industria farmaceutica rinuncia a produrre poiché gli investimenti in ricerca e sviluppo superano i ricavi provenienti dalle vendite per la scarsa domanda sul mercato. Eppure, grazie all’impegno dei vertici aziendali dell’Asl3 Sud, presso il laboratorio galenico aziendale-unitàantiblastici di Gragnano () oggi vengono allestiti anche iorfani. ”È stato fatto – spiega l’ufficio stampa dell’azienda sanitaria- un investimento decisivo in termini di risorse umane e tecnologiche per il potenziamento di tutte le attività di galenica clinica, impegnando direttamente la direttrice dell’assistenza ...

