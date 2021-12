Mafia Nigeriana, focus e numeri: quanti sono e come è strutturata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mafia Nigeriana, riconosciuta come “Black Mafia” è una delle organizzazioni criminali a sfondo mafioso, provengono dall’estero ed è molto diffusa nel nostro Paese, hanno connessioni anche nel resto del mondo. Ha dimostrato di essere molto attiva in diversi ambiti criminali, riescono a trovare equilibro tra le altre organizzazioni criminali autofinanziate, il più delle volte evitano gli scontri cruenti e cercano di mediare tra i clan rivali. Mafia Nigeriana, ecco come si è inserita in Italia, come è strutturata (Foto dal web)Tra il 2018 e il 2019 i cittadini nigeriani, sono i cittadini con il più alto numero di denunce o arresti per reati legati ad associazioni mafiose. Il fenomeno è stato individuato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021), riconosciuta“Black” è una delle organizzazioni criminali a sfondo mafioso, provengono dall’estero ed è molto diffusa nel nostro Paese, hanno connessioni anche nel resto del mondo. Ha dimostrato di essere molto attiva in diversi ambiti criminali, riescono a trovare equilibro tra le altre organizzazioni criminali autofinanziate, il più delle volte evitano gli scontri cruenti e cercano di mediare tra i clan rivali., eccosi è inserita in Italia,(Foto dal web)Tra il 2018 e il 2019 i cittadini nigeriani,i cittadini con il più alto numero di denunce o arresti per reati legati ad associazioni mafiose. Il fenomeno è stato individuato ...

