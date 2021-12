Madri che cedono i figli per fame. È l'Afghanistan dei talebani, 100 giorni dopo (Di venerdì 10 dicembre 2021) A cento giorni dal ritiro delle forze occidentali dall’Afghanistan, malgrado tutti gli appelli e le promesse di non abbandonare il popolo afghano, milioni di famiglie lottano ogni giorno per soddisfare il più basilare dei bisogni: nutrirsi. Il Paese sta affrontando la peggiore crisi alimentare mai registrata e sempre più famiglie sono costrette a gesti estremi pur di sopravvivere. Gesti estremi come quello di Bibi, una madre costretta a cedere uno dei suoi gemelli a un’altra famiglia in cambio di soldi. O come quello di Fatima, che ha ricevuto pressioni dalla famiglia per abbandonare uno dei suoi figli gravemente malnutrito pur di salvare l’altro. Entrambe hanno raccontato la loro storia a Save The Children, che da tempo, insieme ad altre ong, denuncia la strage di innocenti che si sta compiendo mentre l’Occidente sembra aver voltato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) A centodal ritiro delle forze occidentali dall’, malgrado tutti gli appelli e le promesse di non abbandonare il popolo afghano, milioni di famiglie lottano ogni giorno per soddisfare il più basilare dei bisogni: nutrirsi. Il Paese sta affrontando la peggiore crisi alimentare mai registrata e sempre più famiglie sono costrette a gesti estremi pur di sopravvivere. Gesti estremi come quello di Bibi, una madre costretta a cedere uno dei suoi gemelli a un’altra famiglia in cambio di soldi. O come quello di Fatima, che ha ricevuto pressioni dalla famiglia per abbandonare uno dei suoigravemente malnutrito pur di salvare l’altro. Entrambe hanno raccontato la loro storia a Save The Children, che da tempo, insieme ad altre ong, denuncia la strage di innocenti che si sta compiendo mentre l’Occidente sembra aver voltato ...

