Macron, con Scholz 'convergenza solida di vedute' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di avere una "convergenza solida di vedute" con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Parigi durante la prima missione all'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il presidente francese Emmanuelha detto di avere una "di" con il nuovo cancelliere tedesco Olaf, che ha incontrato oggi a Parigi durante la prima missione all'...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con @Potus Joe Biden, il Presidente… - iconanews : Macron, con Scholz 'convergenza solida di vedute' - AristarcoScann1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Il primo gennaio inizia il semestre di presidenza francese della #UE #Macron: '...per un’#E… - gianny0162 : @you_trend @politico Un sondaggio francese di ieri diceva che Macron avrebbe perso con Pecresse... - VincenzoOrab96 : Per me al ballottaggio ci saranno Macron e Pécresse, con possibile vittoria della seconda. -

Ultime Notizie dalla rete : Macron con Macron, con Scholz 'convergenza solida di vedute' Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di avere una "convergenza solida di vedute" con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Parigi durante la prima missione all'estero del successore di Angela ...

Segnali di accelerazione nel processo di integrazione europea (di G. Pittella) ... che ha visto la presenza a Roma del presidente francese Macron, accolto dal presidente della ... Tra i punti più importanti del trattato del Quirinale, che va salutato con grande favore in tutte le sue ...

Macron, con Scholz 'convergenza solida di vedute' - Mondo ANSA Nuova Europa Macron, con Scholz 'convergenza solida di vedute' PARIGI, 10 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di avere una "convergenza solida di vedute" con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Parigi durante la pr ...

Macron vuole riformare il trattato di Schengen mentre respinge i migranti Macron vuole riformare il trattato Schengen ... I controlli sono tuttavia la regola a Briançon, al confine con l’Italia. Le associazioni denunciano respingimenti illegali, la militarizzazione della ...

Il presidente francese Emmanuelha detto di avere una "convergenza solida di vedute"il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Parigi durante la prima missione all'estero del successore di Angela ...... che ha visto la presenza a Roma del presidente francese, accolto dal presidente della ... Tra i punti più importanti del trattato del Quirinale, che va salutatogrande favore in tutte le sue ...PARIGI, 10 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di avere una "convergenza solida di vedute" con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Parigi durante la pr ...Macron vuole riformare il trattato Schengen ... I controlli sono tuttavia la regola a Briançon, al confine con l’Italia. Le associazioni denunciano respingimenti illegali, la militarizzazione della ...