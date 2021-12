M5S: Todde, 'comincia nuova sfida, uniti senza divisioni o personalismi' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “I nostri iscritti si sono espressi con alte percentuali, con una media che sfiora il 90%, a favore della nuova organizzazione del Movimento. Da oggi, e ne sono estremamente orgogliosa e onorata, sono ufficialmente una delle vicepresidenti del M5S insieme a Paola, Michele, Mario e Riccardo, a supporto del nostro Presidente e del MoVimento. comincia oggi una nuova sfida, per valorizzare, costruire e rilanciare questo bellissimo progetto che è il M5S, che ha bisogno di tutti noi, senza divisioni o personalismi, al fianco di Giuseppe Conte”. Lo dichiara Alessandra Todde, viceministra al Mise e vicepresidente del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “I nostri iscritti si sono espressi con alte percentuali, con una media che sfiora il 90%, a favore dellaorganizzazione del Movimento. Da oggi, e ne sono estremamente orgogliosa e onorata, sono ufficialmente una delle vicepresidenti del M5S insieme a Paola, Michele, Mario e Riccardo, a supporto del nostro Presidente e del MoVimento.oggi una, per valorizzare, costruire e rilanciare questo bellissimo progetto che è il M5S, che ha bisogno di tutti noi,, al fianco di Giuseppe Conte”. Lo dichiara Alessandra, viceministra al Mise e vicepresidente del M5S.

