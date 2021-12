M5S | sì a vicepresidenti a larga maggioranza Ma vota solo il 20%

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sono stati tutti approvati a larghissimale nomine di cinquee dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle proposti dal presidente dei pentastellato, Giuseppe Conte. Un voto on line, sulla piattaforma SkyVote, che affida a Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco la vice presidenza del M5s. Un voto che dovrebbe lasciare l'amaro in bocca all'ex premier pentastellato in quanto appena il 20 per cento ha fatto clic con il mouse su oltre 131mila aventi diritto. Segno è che la base continua a non gradire la linea di Conte che a fatica sta tentando di mettere in moto la nuova macchina organizzativa del partito.