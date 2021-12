M5S: ok base a nuovo organigramma Conte, circa 30mila votanti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – La base 5 Stelle ha dato il via libera al nuovo organigramma del Movimento targato Giuseppe Conte, approvando i cinque vicepresidenti più le nomine dei Comitati politici proposte dal leader pentastellato. I votanti sono stati in tutto 28.322 su 131.790 iscritti aventi diritto. La consultazione online si è conclusa alle 12 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – La5 Stelle ha dato il via libera aldel Movimento targato Giuseppe, approvando i cinque vicepresidenti più le nomine dei Comitati politici proposte dal leader pentastellato. Isono stati in tutto 28.322 su 131.790 iscritti aventi diritto. La consultazione online si è conclusa alle 12 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

isNews_it : Medico di base per i senzatetto: la proposta di Pd e M5S alla Regione #isNews - zazoomblog : M5S: ok base a nuovo organigramma Conte circa 30mila votanti - #nuovo #organigramma #Conte #circa - ErmannoKilgore : RT @Siciliano741: Ho votato NO al comitato presieduto dalla #Lombardi Ritengo che la suddetta persona non solo non sia qualificata per il… - TV7Benevento : M5S: ok base a nuovo organigramma Conte, circa 30mila votanti... - Siciliano741 : Ho votato NO al comitato presieduto dalla #Lombardi Ritengo che la suddetta persona non solo non sia qualificata p… -