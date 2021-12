M5S: Conte, 'dopo esperienza P. Chigi ho declinato offerte multinazionali, difendo italiani' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Niente stipendio da leader del M5S per Giuseppe Conte, ma anche la rinuncia di incarichi economicamente vantaggiosi nelle vesti di legale una volta lasciato Palazzo Chigi. A raccontarlo è lo stesso ex premier, ospite di Adnkronos Live. Conte, interpellato al riguardo, torna sullo stipendio che non prende da presidente dei pentastellati. "Quando ho assunto l'incarico da presidente del Consiglio - spiega - ho tracciato una linea e liquidato tutte le pendenze: la carica era incompatibile, non ho più svolto attività. Quando ho lasciato la carica" da premier "non c'è stato subito l'impegno alla guida del M5S, ci sono stati dei mesi" di vuoto "e devo dire che, subito dopo l'incarico" a Palazzo Chigi "ho avuto proposte molto vantaggiose economicamente, anche da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Niente stipendio da leader del M5S per Giuseppe, ma anche la rinuncia di incarichi economicamente vantaggiosi nelle vesti di legale una volta lasciato Palazzo. A raccontarlo è lo stesso ex premier, ospite di Adnkronos Live., interpellato al riguardo, torna sullo stipendio che non prende da presidente dei pentastellati. "Quando ho assunto l'incarico da presidente del Consiglio - spiega - ho tracciato una linea e liquidato tutte le pendenze: la carica era incompatibile, non ho più svolto attività. Quando ho lasciato la carica" da premier "non c'è stato subito l'impegno alla guida del M5S, ci sono stati dei mesi" di vuoto "e devo dire che, subitol'incarico" a Palazzo"ho avuto proposte molto vantaggiose economicamente, anche da ...

