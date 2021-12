M5S | Conte | ‘dopo esperienza P Chigi ho declinato offerte multinazionali | difendo italiani’

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Niente stipendio da leader del M5S per Giuseppe, ma anche la rinuncia di incarichi economicamente vantaggiosi nelle vesti di legale una volta lasciato Palazzo. A raccontarlo è lo stesso ex premier, ospite di Adnkronos Live., interpellato al riguardo, torna sullo stipendio che non prende da presidente dei pentastellati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live. 'Qui si tratta semplicemente di offrire una struttura a un Movimento dove non può esserci un leader che può fare tutto da solo, ...... Giammanco (Fi): "Legge indispensabile, non condivido il no del mio partito: ci sia libertà di voto", la base approva il nuovo organigramma di M5S: ok ai 5 nuovi vicepresidenti Salvini alla ...Adnkronos LiveL'intervista al presidente del M5S: dalla Manovra al Quirinale, da Berlusconi a Draghi ''Questa manovra nel suo complesso mi convince...''. Il presidente M5S, Giuseppe Conte, si esprime ...