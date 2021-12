Lutto per Claudia Gerini, è doloroso l’addio a nonna Emilia (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ un giorno pieno di dolore per Claudia Gerini; l’attrice ha dovuto dire addio alla sua adorata nonna. nonna Emilia è volata in cielo e lei la ricorda con delle foto piene di affetto, spiritose, foto dolci. In tantissimi sui social hanno commentato il triste addio, prima tra tutti anche Federico Zampaglione, l’ex compagno conosceva benissimo la nonna di Claudia Gerini. “Dolce nonna Emilia” il commento del leader dei Tiromancino e a lui si sono aggiunti Chiara Giordano, Alessandro Benetton, Stefano Accorsi, Tosca D’Aquino, Cristiana Capotondi e tanti altri, un mare di cuori rossi per la nonna dell’attrice romana, per lei che perde un pezzo fondamentale della sua vita. E’ morta la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ un giorno pieno di dolore per; l’attrice ha dovuto dire addio alla sua adorataè volata in cielo e lei la ricorda con delle foto piene di affetto, spiritose, foto dolci. In tantissimi sui social hanno commentato il triste addio, prima tra tutti anche Federico Zampaglione, l’ex compagno conosceva benissimo ladi. “Dolce” il commento del leader dei Tiromancino e a lui si sono aggiunti Chiara Giordano, Alessandro Benetton, Stefano Accorsi, Tosca D’Aquino, Cristiana Capotondi e tanti altri, un mare di cuori rossi per ladell’attrice romana, per lei che perde un pezzo fondamentale della sua vita. E’ morta la ...

