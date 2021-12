Lutto nella NFL, l’ex star dei Denver Broncos è stato trovato morto a 33 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) l’ex stella della NFL Demaryus Thomas è stato trovato privo di vita nel suo appartamento: aveva solamente 33 anni. Il mondo della NFL, lega professionistica di Football Americano, è in Lutto per l’improvvisa e inattesa morte di Demaryus Thomas, ex ricevitore dei Denver Broncos. Il ragazzo, appena 33enne, aveva deciso lo scorso luglio di lasciare la carriera professionistica e di cambiare vita. Una scelta dovuta probabilmente a qualche acciacco di troppo che ne aveva limitato le possibilità nel corso dell’ultima stagione. Il ragazzo è stato trovato morto nel suo appartamento la scorsa notte. La polizia sta investigando sull’accaduto ma pare che la sua morte possa essere stata causata da un malore ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021)stella della NFL Demaryus Thomas èprivo di vita nel suo appartamento: aveva solamente 33. Il mondo della NFL, lega professionistica di Football Americano, è inper l’improvvisa e inattesa morte di Demaryus Thomas, ex ricevitore dei. Il ragazzo, appena 33enne, aveva deciso lo scorso luglio di lasciare la carriera professionistica e di cambiare vita. Una scelta dovuta probabilmente a qualche acciacco di troppo che ne aveva limitato le possibilità nel corso dell’ultima stagione. Il ragazzo ènel suo appartamento la scorsa notte. La polizia sta investigando sull’accaduto ma pare che la sua morte possa essere stata causata da un malore ...

