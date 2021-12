Lutto nella musica: morto il leader del famoso gruppo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Uno dei fondatori del trio britannico Bronski Beat è morto all’età di 61 anni. Si tratta del tastierista della band Steve Bronski. Steve Bronski (Instagram)Il fondatore di Bronski Beat, Steve Bronski è morto all’età di 61 anni. Il tastierista di Glasweigan, all’anagrafe Steven Forrest, ha formato il gruppo pop insieme a Jimmy Somerville e Larry Steinbachek nel 1983. La notizia della prematura scomparsa di Steve è stata condivisa dal collega e amico del trio britannico Jimmy sui sui account social. Su Twitter si legge: “È triste sapere che Steve Bronski è morto. Era un uomo di talento e con grande senso melodico“, si legge nel post. “Lavorare con lui sulle canzoni e sull’unica canzone che ha cambiato le nostre vite e ha toccato tante altre vite, è stato un momento divertente ed emozionante”, ha ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Uno dei fondatori del trio britannico Bronski Beat èall’età di 61 anni. Si tratta del tastierista della band Steve Bronski. Steve Bronski (Instagram)Il fondatore di Bronski Beat, Steve Bronski èall’età di 61 anni. Il tastierista di Glasweigan, all’anagrafe Steven Forrest, ha formato ilpop insieme a Jimmy Somerville e Larry Steinbachek nel 1983. La notizia della prematura scomparsa di Steve è stata condivisa dal collega e amico del trio britannico Jimmy sui sui account social. Su Twitter si legge: “È triste sapere che Steve Bronski è. Era un uomo di talento e con grande senso melodico“, si legge nel post. “Lavorare con lui sulle canzoni e sull’unica canzone che ha cambiato le nostre vite e ha toccato tante altre vite, è stato un momento divertente ed emozionante”, ha ...

