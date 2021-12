Lunedì a Castellammare il Gran Galà del Calcio | tra i premiati tanti tesserati di Napoli e Salernitana

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Donato Alfani, presidente Italian Sport Awards. Ecco quanto evidenziato: “13 avremo l’ingresso riservato e non aperto al pubblico, con Green Pass seguendo le normative attuali. Andrà di scena la decima edizione deldelall’Hotel dei Congressi adi Stabia. Siamo a quasi 100tra Serie A, B e C in riferimento alla stagione calcistica 2020/21.AIC Un bel numero che poteva essere più corposo ma per le restrizioni non potranno esserci alcuni. Ma nonostante ciò ci saremo e ci saranno ospiti che hanno meritato i vari premi. Ci sarà tanto, Avellino, ...