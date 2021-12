Luminarie al Vomero, Perrotta (Centro commerciale naturale): Danno e beffa (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Ancora in alto mare le vicenda delle Luminarie natalizie al Vomero: in assenza di risposte dal Comune sulla proroga a febbraio 2020 della potatura degli alberi, la Camera di Commercio di Napoli sembra orientata a rispettare l’ordine di Palazzo San Giacomo, rimuovendo gli addobbi natalizi dalle centralissime via Luca Giordano, via Scarlatti e via Bernini non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno. Una fretta dettata anche dalle condizioni contrattuali con la ditta appaltatrice del servizio. Restiamo basiti per questa rigidità mostrata dall’Ente Camerale a non volersi accollare le spese per lo smontaggio delle Luminarie- dice Enzo Perrotta, presidente del Centro commerciale naturale Vomero Arenella -mantenendo alta la polemica con il Comune ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Ancora in alto mare le vicenda dellenatalizie al: in assenza di risposte dal Comune sulla proroga a febbraio 2020 della potatura degli alberi, la Camera di Commercio di Napoli sembra orientata a rispettare l’ordine di Palazzo San Giacomo, rimuovendo gli addobbi natalizi dalle centralissime via Luca Giordano, via Scarlatti e via Bernini non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno. Una fretta dettata anche dalle condizioni contrattuali con la ditta appaltatrice del servizio. Restiamo basiti per questa rigidità mostrata dall’Ente Camerale a non volersi accollare le spese per lo smontaggio delle- dice Enzo, presidente delArenella -mantenendo alta la polemica con il Comune ...

